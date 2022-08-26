Девушка заглянула в банковский аккаунт бойфренда и сделала неожиданное открытие

Reddit: девушка зашла в банковский аккаунт бойфренда и случайно узнала о помолвке

Пользовательница Reddit с ником Same_Fly_5110 рассказала на портале, как случайно заглянула в банковский аккаунт бойфренда и сделала неожиданное приятное открытие. Ее история стала популярна, многие комментаторы признались, что развязка приятно их удивила.

По словам Same_Fly_5110, она занималась делами на компьютере партнера, и ей понадобилось зайти в их совместный банковский аккаунт. Девушка отметила, что у бойфренда также есть свой отдельный счет и профиль в банке, при этом логины у обоих аккаунтов практически идентичны, а пароли для них сохранены в браузере. Помимо того, в аккаунте парня не включена дополнительная проверка входа. Из-за этого рассказчица не заметила, как случайно вошла в профиль бойфренда вместо общего.

«Итак, я кликнула на, как я думала, наш совместный сберегательный счет и заметила большой перевод с него в основной счет. Я тут же подумала: "Нас взломали?!" Честное слово, у меня началась паника», — призналась Same_Fly_5110. Следом девушка перешла в текущий счет, затем в раздел трат и узнала, что эта же сумма была переведена в магазин ювелирных изделий, о котором она ранее рассказывала партнеру. Тогда рассказчица поняла, что парень хочет сделать ей предложение. Same_Fly_5110 после этого позвонила своей сестре и выяснила, что бойфренд говорил ей о своих планах на помолвку. Девушка также отметила, что после внезапного открытия чувствует радость, однако в то же время она слегка удручена тем, что испортила себе сюрприз.

«Это куда более приятная история, чем я ожидал», «У этого рассказа совсем другая развязка, чем та, о которой я думал», — высказались в комментариях юзеры Reddit. Они также поздравили девушку с грядущей помолвкой, однако выразили уверенность в том, что ей и ее партнеру нужно более внимательно подходить к вопросам безопасности своих банковских аккаунтов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как залезла в телефон гостившей у нее подруги дочери и неприятно удивилась. По словам женщины, в смартфоне она обнаружила несколько видео с ее семьей.