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Женщина залезла в телефон гостившей у нее подруги дочери и неприятно удивилась

Пользовательница Reddit залезла в телефон подруги дочери и нашла видео со своей семьей

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она залезла в телефон гостившей у нее подруги дочери и неприятно удивилась. Как уточнила женщина, в памяти устройства она нашла несколько видео с ее семьей.

Авторша поста рассказала, что ее восьмилетняя дочь Джейд проводит много времени со своей подругой-ровесницей Эшли. «Каждую неделю Эшли остается у нас дома на несколько дней, у нее есть своя кровать», — отметила она. По словам женщины, в ее доме действует несколько правил, одно из которых гласит, что нельзя снимать людей на видео без их разрешения. Кроме того, она запрещает девочкам сидеть в социальных сетях, в том числе в TikTok.

«Вчера Эшли нарушила это правило, сняв несколько видео в моей машине. Я сказала ей, что ролики снимать запрещено, и она ответила мне, что ничего не снимала. Я проверила ее телефон, когда мы вернулись домой, и увидела несколько видео. На них можно было разглядеть мое лицо и лицо моей дочери. Также там можно было услышать голос моего мужа», — вспомнила женщина. После этого она попросила Эшли удалить эти записи, и девочка пообещала сделать это.

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Через некоторое время рассказчица снова залезла в телефон Эшли и вновь увидела эти ролики. Более того, она узнала, что девочка опубликовала их в TikTok. «Я удалила все видео, где были я, мои дочь и муж. Этим утром я сказала Эшли об этом. Она устроила грандиозную истерику и позвонила своей матери. Сейчас ее мать злится на меня. Она сказала мне, что я не имела права рыться в телефоне Эшли и удалять ее видео. Я объяснила ей, что в моем доме есть правила, которые нарушила Эшли. Более того, Эшли соврала мне», — написала женщина.

В комментариях к посту многие пользователи заявили, что пользовательница поступила правильно, удалив видео с телефона девочки.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что передумала идти на свадьбу подруги после того, как узнала, что церемонию проведут на валирийском языке. Девушка добавила, что ее отказ обидел невесту.

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Евгения Наумова
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