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Невеста обиделась на отказ подруги учить выдуманный язык ради ее свадьбы

Подруга невесты передумала идти на свадьбу, которую проведут на языке из «Игры престолов»

Кадр: телесериал «Игра престолов»

Пользовательница Reddit, чья подруга скоро выходит замуж, передумала идти на церемонию, узнав, что ее проведут на валирийском языке. Девушка добавила, что ее отказ учить язык, на котором говорят персонажи «Игры престолов», обидел невесту.

«Моя подруга и ее будущий муж — ярые фанаты "Игры престолов". Поэтому они решили провести тематическую свадьбу в стиле этого сериала, — рассказала автор поста. — Меня в этом устраивает абсолютно все, кроме того факта, что большая часть свадьбы, прием, а также тосты и поздравления будут звучать на валирийском языке».

Девушка в итоге решила не идти на свадьбу подруги. Однако, когда героиня истории сообщила девушке о своих намерениях, та очень обиделась. После этого невеста начала заваливать подругу ссылками на ресурсы, с помощью которых можно хотя бы на базовом уровне изучить валирийский язык. В итоге отношения девушек испортились. Автор поста добавила, что пока не приняла окончательного решения о том, пойдет она на свадьбу или нет.

В комментариях под постом многие начали обсуждать «Игру престолов». Мнения пользователей, которые решили дать девушке совет, разделились поровну. Одни написали о том, что необходимо поддерживать друзей в дни их светлых праздников, другие парировали тем, что никто не может заставить человека делать то, чего он не хочет.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что пьяный муж признался в любви к ее сестре. Он рассказал, что чувствам уже много лет, при этом его не остановило то, что жена была на шестом месяце беременности.

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Олег Давыдов
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