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Пьяный муж признался жене в любви к ее сестре

Newsweek: мужчина признался жене в любви к ее сестре и отказался от ребенка

Фото: Shutterstock

Пользовательница Reddit рассказала, что пьяный муж признался в любви к ее сестре, после чего отказался от ребенка. Историю женщины приводит Newsweek.

Пользовательница ThrowRavin рассказала, что вместе с мужем была на двойном свидании с сестрой и ее женихом. Во время свидания жених сделал сестре предложение.

Когда пара вернулась домой, женщина обнаружила мужа плачущим в гостиной. Он признался ей, что много лет любит ее сестру, несмотря на то, что его жена была на этот момент на шестом месяце беременности. «Он сказал, что очень любит меня, и пообещал быть хорошим мужем и отцом нашей дочери», — сказала женщина. Пара решила ничего не говорить об этом сестре, переехать в другой город, где мужчине предложили работу, и начать новую жизнь.

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Позже мужчина узнал, что сестра его жены беременна. Он позвонил жене и спросил, правда ли это. Когда информация подтвердилась, он заявил, что ему нужно побыть одному, и выключил телефон. Позже он написал ей сообщение, в котором заявил, что больше не хочет быть с ней и не желает участвовать в жизни дочери. Мужчина пообещал оставить жене дом, если она согласится снять с него родительские обязанности.

Сестре жены он сказал, что приедет в гости, после чего автор поста ей все рассказала. «Я сказала ей, что он собирается просить о встрече, возможно, чтобы сказать ей, что любит ее, поэтому ей лучше держаться от него подальше. Ее жених был в бешенстве. Моя сестра плакала и извинялась», — написала она.

Пользователи Reddit сочли поведение мужчины неподобающим. «Ваш муж не в себе. Непонятно, чего он ожидает», — написал один из них. «Нестабильных мужчин привлекает то, чем они не могут обладать», — написал другой пользователь. «Это одни из самых опасных людей, особенно если ты объект их увлечения», — отметил еще один автор комментария. «Пожалуйста, не позволяй своему будущему бывшему мужу испортить отношения с сестрой», — подчеркнул еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что невеста отказалась пригласить сестру с расстройством аутистического спектра на свадьбу из-за страха, что она поцелует жениха. Невеста рассказала о решении родителям и предложила им нанять для сестры сиделку в день торжества, чтобы они могли присутствовать на празднике.

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Алиса Дмитриева
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