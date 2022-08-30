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Развитие российских регионов будут оценивать по-новому

РБК: в России до конца года введут новый рейтинг оценки развития регионов по 54 критериям

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предложил по-новому оценивать развитие российских регионов, для этого до конца года будет введен национальный рейтинг их научно-технологического развития. Об этом во вторник, 30 августа, пишет РБК.

О создании такого рейтинга Чернышенко заявил на совещании комиссии по научно-технологическому развитию, информацию об этом изданию подтвердили в аппарате вице-премьера. Над методикой рейтинга работает Минобрнауки совместно с комиссией Госсовета по направлению «Наука», Минэкономразвития, Росстатом, Роспатентом и другими ведомствами. Ее представят к середине октября.

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Предполагается, что оценивать регионы будут по 54 критериям, разделенным на семь блоков: «Человеческие ресурсы», «Финансирование исследований и разработок», «Материально-техническая база науки», «Инструменты научно-технической и инновационной политики», «Востребованность результатов научных исследований в экономике субъекта», «Результативность научно-технологической деятельности» и «Инновационная активность».

Лучшие регионы будут определяться на основании суммирования мест субъекта по каждому из показателей всех семи блоков. Также будет определяться уровень потенциала и результативности каждого из регионов — высокий, средний или низкий. В число критериев также планируется включить наличие в регионе утвержденной программы научно-технологического развития, научно-образовательного центра, кампуса мирового уровня, количество поддержанных стартапов, молодежных проектов.

Ранее сообщалось, что российское регионы, лидирующие по абсолютному уровню бюджетных доходов, в первом полугодии 2022 года, резко нарастили поступления — на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о десяти субъектах и росте показателя с 3,44 триллиона до 4,37 триллиона рублей. Наиболее заметен прирост в Санкт-Петербурге (72 процента), Ямало-Ненецком автономном округе (на 65 процентов), а также Якутии (на 40 процентов). В Москве и области доходы возросли на 18 и 16 процентов соответственно.

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Марина Совина
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