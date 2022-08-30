В России планируют рекламировать отечественное вино вдоль дорог

«Известия»: депутаты предложили рекламировать российское вино вдоль дорог и на стадионах

Правительство готово поддержать законопроект депутатов во главе с Алексеем Гордеевым о размещении рекламы вин российского производства. Инициативу одобрили Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФАС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

В частности, в федеральной антимонопольной службе предложили расширить места для рекламы за счет спортивных сооружений, чтобы продвигать вино во время соревнований, за исключением детско-юношеских состязаний. Однако основную часть рекламы напитков из российского винограда планируют разместить вдоль дорог. Речь идет только о тех регионах, где вино производят, то есть на южных территориях.

Проект отзыва правительства уже направили на согласование вице-премьеру Виктории Абрамченко. «Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, увеличения производства качественной продукции», — заявили в аппарате Виктории Абрамченко.

По информации издания, в аппарате президента предложили делать рекламу российского вина на цифровых конструкциях ночью с 23:00 по 7:00. В свою очередь, Минздрав выступил против инициативы рекламировать отечественный алкоголь.

24 августа Минфин и Минпромторг «концептуально поддержали» идею инициативу сенатора Андрея Кутепова разрешить продажу алкоголя на летних верандах по всей России. Сейчас в рамках эксперимента кафе продают алкоголь на верандах только в Москве.