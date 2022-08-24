Власти собрались разрешить продажу алкоголя на верандах кафе

Минфин и Минпромторг одобрили идею разрешить продажу алкоголя на летних верандах

Минфин и Минпромторг «концептуально поддержали» идею инициативу сенатора Андрея Кутепова разрешить продажу алкоголя на летних верандах по всей России, пишут «Известия» со ссылкой на проект заключения ведомства, а также на источник в Минпромторге. Сейчас в рамках эксперимента кафе продают алкоголь на верандах только в Москве.

Кутепов предложил разрешить продажу алкоголя на верандах, примыкающих к стационарным заведениям общепита, у которых есть лицензия на продажу таких напитков. По данным газеты, сейчас документ проходит согласование, его разослали по ведомствам.

Хотя Минфин одобрил инициативу, он также высказал замечание к формулировкам в проекте — автор документа использовал термин, которого нет в законодательстве. Кутепов определил веранды и террасы как «оборудованную площадку, временно примыкающую к стационарным объектам общественного питания». После редакционной доработки законопроекта министерство собирается поддержать его официально.

«Известиям» также связались с представителем Минздрава — в ведомстве сообщили, что пока не получили проект, но саму идею не поддерживают. По мнению Минздрава, послабление антиалкогольных мер может негативно сказаться на достижении национальной цели — увеличении ожидаемой продолжительности жизни граждан России до 78 лет к 2030 году.

В августе участники рынка сообщили, что к концу года в ресторанах России половину барного меню будет составлять отечественный алкоголь из-за приостановки поставок зарубежных напитков. Сейчас на российскую продукцию приходится всего 10 процентов — в барных меню ресторанов преобладают напитки из Италии и Великобритании.