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В ресторанах России половину барного меню займет отечественный алкоголь

«Известия»: к концу года 50% барного меню ресторанов будет составлять российский алкоголь

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

К концу года в ресторанах России половину барного меню будет составлять отечественный алкоголь. Сейчас на эти напитки приходится 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

За последние месяцы увеличился рост подписания контрактов с российскими производителями. Из-за приостановки поставок зарубежного алкоголя рестораторы активно включают отечественную продукцию в меню своих заведений. «В 2022 году у нас в меню появился джин российского производства, также мы расширили ассортимент отечественных вин», — рассказал гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный.

По словам собеседников издания, на сегодняшний день в барных меню ресторанов преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается — за последнее время она выросла в среднем на 5–10 процентов. Прогнозируется, что к концу года его доля займет 50 процентов.

«Стало проще договариваться с рестораторами. С их стороны мы наблюдаем стойкое желание знакомиться с российским продуктом. (...) Cейчас при составлении предложения для ресторанов мы говорим, что это аналог "Проссеко", а это похоже на "Небиолло" и т.д.», — поделился гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

28 июня сообщалось, что британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки под брендами Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, Guinness, Baileys и Captain Morgan, уйдет из России. Процесс сокращения деятельности займет около полугода.

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Юлия Мискевич
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