В России захотели самостоятельно производить микросхемы для автомобилей

В Минвостокоразвития России заявили о планах построить завод по производству микросхем

На Дальнем Востоке России могут создать предприятие по производству микросхем — с соответствующим заявлением выступил глава Минвостокоразвития страны Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о строительстве завода, где планируется производить 60-нанометровые микросхемы для автомобилей. Чекунков отметил, что создавать «суперпродвинутые» микрочипы на уровне трех-четырех нанометров, необходимые для iPhone, пока не удастся, поскольку в настоящее время эта сложная технология доступна лишь нескольким странам.

Предприятие захотели расположить на острове Русский во Владивостоке. Проектом интересуются крупные игроки из России и из-за рубежа, с некоторыми из них Чекунков встречался сам. Глава ведомства сообщил, что в их число входит «крупнейшая российская компания», однако детали приводить не стал. Министр добавил, что в стране есть гигантский рынок, а спрос на микросхемы превышает 100 миллиардов рублей в год.

При этом для производства потребуются масштабные государственные субсидии, заявил Чекунков. По его словам, в Европе, США, Китае уровень государственного участия в новых предприятиях по производству микросхем достигает 50 процентов. «В ситуации, когда нужен технологический прорыв, уровень государственных субсидий должен соответствовать нашим зарубежным конкурентам», — сказал он.

Ранее США ввели запрет на экспорт полупроводников в Россию, который коснулся и экспорта американских технологий другими странами. Введенные в отношении страны ограничения мешают получать доход аэрокосмическому сектору, а также функционированию военно-промышленного комплекса, в частности, в сфере производства военных самолетов. В связи с эмбарго глобальные поставки полупроводников в Россию сократились на 90 процентов. Поставки некоторых видов микросхем в Россию также прекратил Тайвань, крупнейший экспортер полупроводников в мире.