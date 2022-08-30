В ДТП под Ярославлем погибла ехавшая на вызов бригада скорой

В ДТП с бензовозом в Ярославской области погибла ехавшая на вызов бригада скорой

Ехавшая на вызов бригада скорой помощи погибла после столкновения с бензовозом и легковушкой под Ярославлем. Об этом во вторник, 30 августа, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Серьезная авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино... Сейчас ситуация под контролем. Привлечена вся необходимая техника, работает несколько пожарных расчетов. Угрозы для людей нет», — уточнил он.

О ДТП стало известно ранее 30 августа. Бензовоз врезался в скорую помощь, вылетел с дороги и загорелся рядом с жилыми зданиями. В результате огонь перекинулся на два дома.

Очевидцы публиковали кадры с места автокатастрофы.

