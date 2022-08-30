Появились кадры с места смертельного ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем

Появилось видео с места ДТП с бензовозом и скорой под Ярославлем, где погибли три человека

Появилось видео с места ДТП с бензовозом и машиной скорой помощи в Ярославской области, где погибли три человека. Кадры, снятые очевидцами опубликовал новостной портал 76.ru.

На появившемся видеоролике видно, как трасса объята огнем, на месте смертельного ДТП работают спасатели и пожарные.

Авария произошла на трассе в сторону Костромы, у деревни Воробино. В результате инцидента топливо вылилось на дорогу и загорелось.

Кроме того, пламя перекинулось на ближайшие дома. По последним данным, погибли ехавшие на вызовы медики, эти сведения подтвердил Михаил Евраев, временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Сейчас трассу для движения перекрыли, на месте происшествия продолжают работать спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и врачи.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения легковушки со скорой в Нижнем Тагиле. Позже удалось установить, что автомобиль Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущейся на разрешающий сигнал светофора скорой. От удара иномарка загорелась.