16-летний россиянин пробил камнями голову матери своей подруги

В Сергаче 16-летний подросток пробил голову матери своей подруги из-за запрета прогулок

В Сергаче Нижегородской области 16-летний подросток пробил голову матери своей девушки из-за того, что та запретила им гулять вместе. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По данным издания, пострадавшая была против отношений 15-летней дочери и молодого человека, который с этим не согласился.

В один из дней 16-летний россиянин подкараулил родительницу возле дома и начал швырять в нее камни. В результате 39-летнюю женщину с пробитым лбом и поврежденным носом госпитализировали.

Сотрудники полиции сумели оперативно задержать подростка. В отношении него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подростки вломились в чужую квартиру и жестоко избили пожилую хозяйку. На появившемся в соцсетях видеоролике видно, как российский подросток стоит на стуле перед пожилой женщиной. Мальчик называет жительницу Приморья чудовищем и требует, чтобы та вернула тысячу рублей. Не дождавшись ответа, подросток бьет владелицу квартиры по лицу ногой.

Позже полиция в Приморье организовала проверку по видеороликам из соцсетей.