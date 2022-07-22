Российские подростки вломились в квартиру и сняли на видео избиение женщины

В Приморье подростки вломились в чужую квартиру и жестоко избили пожилую хозяйку

В поселке Дунай в Приморье подростки вломились в чужую квартиру, жестоко избили пожилую хозяйку и сняли издевательства на видео. Соответствующие кадры публикует KP.RU.

На появившемся видеоролике видно, как российский подросток стоит на стуле перед пожилой женщиной. Мальчик называет жительницу Приморья чудовищем и требует, чтобы та вернула тысячу рублей. Школьник повторяет, что у него голодная мать. Не дождавшись ответа, подросток бьет владелицу квартиры по лицу ногой. Женщина умоляет прекратить издевательства.

Затем россиянин берет в руку предмет, похожий на ножку табурета, и начинает размахивать им перед несчастной. За происходящим через камеру телефона все это время спокойно наблюдает его товарищ.

Позже несовершеннолетних решили проучить взрослые мужчины. Мальчику, который напал на пожилую россиянку, судя по видео, досталось — он плакал и держался за лицо. Одного из подростков заставили принести извинения, а того, кто фиксировал издевательства на видео, в наказание везут на лодке и высаживают на буй в море.

Полиция в Приморье организовала проверку по видеороликам из соцсетей, передает РИА Новости.

Ранее в Кемеровской области группа подростков избила в кафе пожилого мужчину, защищавшего ребенка.