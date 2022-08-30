Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

На строителей в российском городе обрушилась конструкция

Во Владивостоке на строителей обрушилась конструкция

Фото: Shutterstock

На стройке во Владивостоке произошел несчастный случай. На нескольких рабочих обрушилась конструкция, придавив их стройматериалами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на стройке ЖК «Солярис» на улице Жигура. По словам сотрудников комплекса, на данный момент выясняются обстоятельства. Рабочим экстренно помогли выбраться из-под завала, степень полученных ими травм неизвестна. После того как пострадавших увезли, работы по строительству продолжились.

В прокуратуре Первореченского района Владивостока заявили, что конструкция обрушилась из-за разрушившейся опалубки стен строящегося здания. Ведомство проводит комплексную проверку, доследственная проверка на контроле органа.

В феврале в городе Пушкино Московской области трое рабочих упали в шахту лифта. Во время исполнения своих обязанностей мужчины соорудили деревянный помост, который обрушился под тяжестью их веса. Пострадавших госпитализировали, однако одного из них спасти не удалось — он скончался в реанимационном отделении, не приходя в создание.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о разгроме наступления ВСУ
В МИД России назвали действия стран Балтии «за гранью человечности»
Минобороны сообщило об уничтожении более 1,2 тысячи украинских военных за сутки
Лидер оппозиции призвал протестующих в Багдаде покинуть окрестности парламента
Треть умерших за сутки от коронавируса в России пришлась на Москву
Минобороны заявило об уничтожении более ста бойцов «Кракена» и наемников ВСУ
Минобороны сообщило о разгроме горной штурмовой бригады ВСУ
В Минобороны заявили о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления
Умер народный артист России Александр Скульский
Охранник избил россиянина дубинкой на глазах у ребенка и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.