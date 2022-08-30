На строителей в российском городе обрушилась конструкция

Во Владивостоке на строителей обрушилась конструкция

На стройке во Владивостоке произошел несчастный случай. На нескольких рабочих обрушилась конструкция, придавив их стройматериалами. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на стройке ЖК «Солярис» на улице Жигура. По словам сотрудников комплекса, на данный момент выясняются обстоятельства. Рабочим экстренно помогли выбраться из-под завала, степень полученных ими травм неизвестна. После того как пострадавших увезли, работы по строительству продолжились.

В прокуратуре Первореченского района Владивостока заявили, что конструкция обрушилась из-за разрушившейся опалубки стен строящегося здания. Ведомство проводит комплексную проверку, доследственная проверка на контроле органа.

В феврале в городе Пушкино Московской области трое рабочих упали в шахту лифта. Во время исполнения своих обязанностей мужчины соорудили деревянный помост, который обрушился под тяжестью их веса. Пострадавших госпитализировали, однако одного из них спасти не удалось — он скончался в реанимационном отделении, не приходя в создание.