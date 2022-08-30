Турция решила продолжить поддерживать Украину

Министр национальной обороны Турции Акар заявил, что Анкара продолжит поддерживать Киев

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара решила продолжать поддерживать Киев. Его слова приводит РИА Новости.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников позвонил министру национальной обороны Хулуси Акару по случаю Дня победы 30 августа и Дня вооруженных сил Турции и выразил свои поздравления.

«Министр Акар поблагодарил коллегу и подчеркнул, что их поддержка Украины будет продолжаться», — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры страны. Планируется, что турецкий бизнес и государственные структуры смогут развивать на Украине конкретные проекты по восстановлению, а также проводить консультации.