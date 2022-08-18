Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры

Министры Украины и Турции во Львове подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры

Министры Украины и Турции 18 августа во Львове подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры страны, сообщает Telegram-канал министерства инфраструктуры Украины.

«Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины», — рассказали в министерстве.

Стороны планируют, что турецкий бизнес и государственные структуры смогут развивать конкретные проекты по восстановлению, а также оказывать консультационную и техническую поддержку.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам украинского лидера, главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и военное сотрудничество двух стран.