Названы получатели грантов президента на реализацию проектов в области культуры

Прошло заседание Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив

В Москве под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко состоялось заседание Координационного комитета Президентского фонда культурных инициатив, на котором утвердили списки проектов-победителей первого конкурса 2022 года на предоставление грантов президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

«Этот год у нас богатый на конкурсы. Обычно подводим итоги заявочной кампании два раза, а в 2022 году с учетом всех специальных конкурсов — уже пять, в октябре будет шесть. Фонд действует второй год, в этом конкурсе заявки подали все 85 субъектов», — рассказал Сергей Кириенко.

Всего на участие в отборе поступило 6 814 заявок от негосударственных коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческого сектора и муниципальных организаций. Получателями грантов стали 905 проектов из 80 регионов России на общую сумму 2 миллиарда 879,5 миллиона рублей.

Сергей Кириенко также отметил, что среди победителей — 29 проектов, которые будут реализованы на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территорий. Несмотря на то, что это основной конкурс, а не специальный, объявленный для таких инициатив.

«Всего мы посчитали с учетом всех конкурсов этого года — пятый закончился, шестой завершается, – проекты российской культуры и искусства получат только за счет Президентского фонда культурных инициатив порядка 9 миллиардов рублей. Заявленное авторами проектов софинансирование — 7 миллиардов рублей. Это значит, что в поддержку творческих и креативных проектов в России в 2022 году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что очень здорово», — отметил Сергей Кириенко в своем выступлении.

Об особенностях итогов конкурса рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов: «С каждым новым конкурсом эксперты и команда Фонда видят значительное улучшение качества проектов, их проработка творческими командами ведется все более обстоятельно. Причем, такой вывод можно сделать как с точки зрения предлагаемых креативных идей и замыслов, так и при оценке того, как эти инициативы "упакованы". Команды поняли, что необходимо себя эффектно презентовать, претендуя на поддержку государства. И Фонд идет им навстречу: повышает уровень навыков и компетенций членов творческих команд в том числе с помощью образовательных программ в запущенном креативно-образовательном центре, вебинаров, которые проводятся для участников из всех регионов. Это важно для качественной подготовки проектов».

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей Кириенко рассказал о самых ярких инициативах прошедших конкурсов, отметив: «Целый ряд проектов не заканчиваются по факту завершения грантовой поддержки. Они создают сообщества, подают пример, следуя которому начинают появляться другие инициативы. Мы видим, что выделенные гранты не просто помогают реализовать разовое событие, а в правильную сторону меняют всю среду и сообщество».

На следующий конкурс — первую «волну» 2023 года — прием заявок начнется 20 октября. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2022 года (основном), смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участие в следующем конкурсе. Кроме того, до 12 сентября Фонд принимает заявки на четвертый специальный конкурс.

Всего за время своей работы — с июня 2021 года — Президентский фонд культурных инициатив провел шесть конкурсов: три основных и три специальных. В информационной системе фонда зарегистрировались свыше 76 000 проектных команд из 85 регионов. По результатам всех отборов поддержаны почти 4 тысячи проектов.

Напомним, инициатива о создании Президентского фонда культурных инициатив была озвучена президентом России Владимиром Путиным во время апрельского Послания к Федеральному Собранию в 2021 году.

