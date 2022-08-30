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Родители пристыдили учительницу начальных классов за вызывающие наряды в школе

Учительницу из Нью-Джерси пристыдили в сети за мини-платья с декольте в начальной школе

Фото: @Toyboxdollz

Учительницу из Нью-Джерси, США, которая преподает рисование ученикам начальной школы, пристыдили в сети за вызывающие наряды на работе. Соответсвующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 870 тысяч подписчиков.

Американка с никнеймом Toy Box Dollz не раскрывает своего настоящего имени в соцсети и публикует фотографии, на которых позирует в интерьерах учебного заведения. В частности, она демонстрировала подписчикам зеленое мини-платье с глубоким декольте и пышными рукавами, а также облегающий черный топ и плиссированную голубую юбку на высокой талии.

По информации The Sun, родители школьников, посещающих занятия героини материала, жестко критикуют ее внешний вид в комментариях под постами. «В школьном классе ты фотографируешься для соцсетей в неприличной одежде. Показывать свое тело в такой обстановке — верх неприличия», «Ты просто сумасшедшая и сделаешь все, ради лайков», «Не могу поверить, что наши дети смотрят на твою задницу не только в классе, но и в интернете», — возмущаются они.

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В ответ учительница опубликовала видео, на кадрах которого высказалась в свою защиту. «Я — прекрасный педагог. Некоторые дети даже пишут мне летом и просят дать им задание, поскольку я привила им любовь к искусству. Вы оскорбляете меня, но в классе у нас царит дружеская атмосфера и с моей внешностью нет никаких проблем», — заявила она.

В марте учительница из Лос-Анджелеса надела на работу легинсы и вызвала недовольство у директора школы. 21-летняя Мэй Мэй объяснила, что руководство учебного заведения несправедливо раскритиковало ее за неподобающий внешний вид на рабочем месте: ей четыре раза сделали выговор за нарушение дресс-кода.

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Карина Черных
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