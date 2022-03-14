Учительнице пригрозили увольнением за неподобающий внешний вид на работе в школе

Учительница надела на уроки кожаные легинсы и получила выговор за нарушение дресс-кода

Жительница Лос-Анджелеса надела на работу в школу легинсы и вызвала недовольство у директора учебного заведения. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 21-летняя Мэй Мэй (Mei Mei) объяснила, что руководство школы несправедливо раскритиковало ее за неподобающий внешний вид на рабочем месте. По словам учительницы, ей четыре раза сделали выговор за нарушение дресс-кода. На видео учительница показала, за какие наряды она получила замечания.

Так, девушка продемонстрировала кожаные легинсы, футболку и белое платье длины миди. Она заметила, что не считает свои вещи неподходящими для проведения уроков. «Мне пригрозили, что если я еще раз появлюсь в школе в подобной одежде, то меня уволят с работы», — пожаловалась героиня ролика.

Пользователи сети поддержали Мэй Мэй в комментариях под видео. «Тот факт, что ты не можешь носить футболку — тревожный звонок», «Мне кажется, что это женоненавистничество», «Они просто завидуют твоей молодости и красоте, поэтому хотят спрятать тебя за некрасивой одеждой», «Если бы старуха пришла на уроки в футболке, никто бы не сделал ей выговор», «Уходи с этой работы, ты достойна лучшего отношения к себе», — высказывались юзеры.

В феврале 2021 года женщину обругали за попытку навязать матерям школьников «правильный» внешний вид. Лорен Дюбуа (Lauren Dubois) призналась, что после того, как ее дети начали ходить в школу, она стала внимательнее относиться к своему внешнему виду. Так, героиня материала выбирает комфортные и в то же время презентабельные наряды. Дюбуа призвала женщин перестать носить спортивные костюмы и «стараться делать вид, что они приложили хоть немного усилий».