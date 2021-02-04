Женщину обругали за попытку навязать матерям школьников «правильный» внешний вид

Жительница Австралии призвала матерей следить за своим повседневным гардеробом и была обругана в сети. На размещенный в Instagram ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Лорен Дюбуа (Lauren Dubois) призналась, что после того, как ее дети начали ходить в школу, она стала внимательнее относиться к своему внешнему виду. Так, героиня материала выбирает комфортные и в то же время презентабельные наряды, так как ей важно хорошо выглядеть в глазах других родителей и преподавателей учебного заведения.

По словам австралийки, она тщательно подбирает образы, чтобы не бояться за свою репутацию и не прослыть «мусоркой». Дюбуа призвала женщин перестать носить спортивные костюмы и «стараться делать вид, что они приложили хоть немного усилий».

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Подписчики назвали блогершу грубой за попытку навязать свои взгляды на «правильный» внешний вид. «Кому какое дело, в чем ты ходишь в школу?», «Она наверное и понятия не имеет, как ужасно может повлиять ее видео на тех, у кого недостаточно денег на повседневную одежду», «Многие родители ходят в обносках, чтобы у них была возможность хорошо одевать своих детей», «Тот факт, что родители пришли за своими детьми — уже дорогого стоит, разве имеет значение в чем они одеты?», «Как учитель я могу сказать, что никого вообще не волнует, что носят мамы», — высказывались они.

По информации издания, Дюбуа удалила упомянутый ролик из своего Instagram-аккаунта.

В январе учитель осудил школьниц за вульгарные наряды на выпускном и лишился работы. В своем блоге преподаватель описал девочек-подростков на школьном выпускном вечере как нечто среднее между «восточноевропейскими проститутками и трансчеловеческими клонами Кардашьян». Он отметил, что современные девушки стараются себя сексуализировать, выкладывая в соцсетях фото в откровенных нарядах и делая яркий макияж в попытках выглядеть взрослее.