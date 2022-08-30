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Российская стилистка назвала главные тренды осени

Стилистка Мария Свердликова назвала косухи и мини-юбки главными трендами осени

Фото: Shutterstock

Российская стилистка Мария Свердликова назвала самую модную одежду на осень 2022 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».

Главными актуальными изделиями в грядущем сезоне окажутся объемные косухи и бомберы, а также максимально длинные пальто. Кроме того, популярными станут костюмы-тройки, мини-юбки и широкие джинсы клеш с заниженной талией. «Из хорошо знакомых нам вещей будут также в тренде так называемые майки-алкоголички. Базовые белые майки получат свою минуту славы. Их будет модно носить со всем, в том числе с широкими джинсами, юбками-макси», — добавила специалистка.

В то же время Свердликова внесла в список корсеты и предметы гардероба из прозрачных и полупрозрачных тканей, которые, по ее словам, — частное проявление глобального тренда на сексуальность. «Если говорить про аксессуары, то трендовыми будут колготки и гольфы, цветные или принтованные. Ими очень модно расставлять акценты в образе. Еще одна трендовая позиция — перчатки», — отметила собеседница издания, указав, что последние следует подбирать под цвет наряда.

Ранее в августе российский стилист Алеко Надирян назвал трендом один вид откровенной одежды. По словам эксперта в сфере моды, актуальность вновь обрели топы-бандо. При этом специалист заявил, что данные предметы гардероба будут пользоваться популярностью не только летом, но и в холодное время года. Так, он посоветовал выбирать их в качестве первого слоя наряда и обращать внимание на более плотные ткани.

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Алина Гостева
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