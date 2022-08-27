Российский стилист назвал трендом один вид откровенной одежды

Стилист Алеко Надирян заявил, что топы-бандо будут модными в холодное время года

Российский стилист Алеко Надирян назвал трендом один вид откровенной одежды. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале.

По словам эксперта в сфере моды, актуальность вновь обрели топы-бандо. При этом специалист заявил, что данные предметы гардероба будут пользоваться популярностью не только летом, но и в холодное время года. Так, он посоветовал выбирать их в качестве первого слоя наряда и обращать внимание на более плотные ткани.

Свое заявление Надирян проиллюстрировал снимками знаменитостей в указанном изделии. Среди них в том числе оказались модели Белла Хадид, Кейт Мосс, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски. Кроме того, в подборку вошли архивные фото манекенщицы Евы Герциговой и актрисы Сары Джессики Паркер, которые также позировали в подобной одежде.

Ранее в августе редактор Максин Эггенбергер назвала трендовую джинсовую одежду на осень 2022 года. Актуальными в грядущем сезоне окажутся джинсы-бананы и карго, а также изделия из денима с разрезами в районе щиколоток или декоративными дырами. Также популярными станут удлиненные модели, штанины которых доходят до пола. Кроме того, журналистка посоветовала обратить внимание на брюки насыщенных тонов, например цвета ржавчины, лесной зелени или бордового.