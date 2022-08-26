Названы трендовые модели джинсов на осень

Who What Wear: белые джинсы и брюки насыщенных тонов станут трендом осени

Редактор модного портала Who What Wear Максин Эггенбергер назвала трендовую джинсовую одежду на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальными в грядущем сезоне окажутся джинсы-бананы и карго, а также изделия из денима с разрезами в районе щиколоток или декоративными дырами. Также популярными станут удлиненные модели, штанины которых доходят до пола.

Кроме того, журналистка посоветовала обратить внимание на брюки насыщенных тонов, например цвета ржавчины, лесной зелени или бордового. В то же время она внесла в указанный список укороченные белые джинсы, которые посоветовала сочетать с кожаными ботинками и куртками в байкерском стиле.

Ранее в августе Максин Эггенбергер назвала трендовую обувь на осень 2022 года. Актуальными в грядущем сезоне окажутся изделия на высоких шпильках. Кроме того, популярными станут сапоги и ботинки, украшенные кристаллами или драгоценными камнями. В то же время журналистка включила в данный перечень обувь на платформе, сапоги в ковбойском стиле и берцы, отсылающие к гранж-культуре 1990-х годов.