Трасс нашла способ обеспечить британцев газом и нефтью

Times: Трасс в случае победы на выборах хочет одобрить добычу газа и нефти в Северном море

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства, пишет газета Times.

По версии издания, этот шаг может стать одним решений Трасс в случае победы на выборах. Предполагается, что Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений. Однако эксперты сомневаются, что подобные меры позволят быстро снизить цены на энергоресурсы в стране.

Отмечается, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии.

Ожидается также, что правительство Трасс в случае ее победы будет побуждать британские компании больше инвестировать в свои объекты внутри страны для увеличения производства.

Ранее Трасс предупредила о затяжном энергокризисе в Великобритании. По ее мнению, он продлится несколько лет. Политик указала, что Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии.