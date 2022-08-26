Трасс предупредила о затяжном энергокризисе в Великобритании

Трасс: энергокризис в Великобритании может продлиться несколько лет

Энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет. Об этом предупредила глава МИД королевства Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, передает ТАСС.

«Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема», — сказала она. Политик указала, что Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии.

Ранее мэр Лондона Садик Хан заявил, что зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление. «Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться», — выразил сомнения глава города. Он призвал правительство принять меры для удовлетворения основных потребностей населения.