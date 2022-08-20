Мэр Лондона усомнился в способности жителей оплатить отопление зимой

Мэр Лондона Хан предупредил, что зимой жители вряд ли смогут оплатить отопление и еду

Зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление, предупредил мэр города Садик Хан в своем Twitter.

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться», — выразил сомнения глава города.

Он призвал правительство принять меры для удовлетворения основных потребностей населения. Мэр также прикрепил статистику агентства Bloomberg, в соответствии с которой средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

Ранее власти Германии предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман. По его словам, это позволит существенно сэкономить энергию.