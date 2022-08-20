Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Мэр Лондона усомнился в способности жителей оплатить отопление зимой

Мэр Лондона Хан предупредил, что зимой жители вряд ли смогут оплатить отопление и еду

Фото: Manish Swarup / AP

Зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление, предупредил мэр города Садик Хан в своем Twitter.

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться», — выразил сомнения глава города.

Он призвал правительство принять меры для удовлетворения основных потребностей населения. Мэр также прикрепил статистику агентства Bloomberg, в соответствии с которой средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

Ранее власти Германии предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман. По его словам, это позволит существенно сэкономить энергию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Власти Крыма сообщили о поражении всех целей системами ПВО
Мэр Лондона усомнился в способности жителей оплатить отопление зимой
Неизвестный напал на россиянку возле ее дома и попытался задушить ее пакетом
Костя Цзю сделал прогноз на бой Усика с Джошуа
Семеро россиян погибли по пути на свадьбу
Огромная очередь в бывший Starbucks в центре Москвы попала на фото
В России впервые с марта зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения COVID-19
ВМФ России получит «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Нахимова» с задержкой
Не пустивших офицера в ресторан охранников призвали отправить в Донбасс
Шойгу заявил о непринятии многими украинцами «нацистской» политики Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.