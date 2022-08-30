Названо число пострадавших от очередного удара ВСУ по Новой Каховке

Глава Каховского района Леонтьев: в результате обстрела ВСУ погибла 80-летняя женщина

Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев назвал число пострадавших от очередного удара Вооруженных сил Украины по Новой Каховке. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в результате обстрела со стороны украинских военных погибла 80-летняя женщина, еще несколько человек были ранены.

28 августа сообщалось, что ВСУ четыре раза обстреляли Новую Каховку, попав в центр и район Каховской гидроэлектростанции. Отмечалось, что украинские военные били по городу в том числе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.