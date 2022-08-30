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ЕС рассмотрит возможность расширить поставки оружия на Украину

Глава евродипломатии Боррель заявил, что ЕС обсудит расширение поставок оружия Киеву

Фото: Carlos Barria / Reuters

Главы оборонных ведомств Евросоюза (ЕС) обсудят возможность расширения поставок оружия Киеву, а также создания миссии для подготовки кадров для украинской армии. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Прагу, передает ТАСС.

По его словам, ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в помощи, поэтому Евросоюз продолжит оказывать ей необходимую военную поддержку. Глава евродипломатии отметил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, однако выразил надежду на предварительный консенсус по помощи и миссии.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что снижение военных поставок из стран ЕС на Украину летом вызвано исчерпанием запасов свободных вооружений. Тем не менее европейское объединение продолжит оказывать широкую военную помощь Киеву, а текущее замедление поставок оружия носит временный характер, подчеркнул он.

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Варвара Кошечкина
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