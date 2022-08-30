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Раскрыта причина снижения военных поставок из ЕС на Украину

Брюссель: снижение военных поставок ЕС на Украину вызвано исчерпанием запасов вооружений

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Снижение военных поставок из стран Европейского союза (ЕС) на Украину летом вызвано исчерпанием запасов свободных вооружений. Причину сокращения европейской помощи раскрыл ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства подчеркнул, что европейское объединение продолжит оказывать широкую военную помощь Киеву, а текущее замедление поставок оружия носит временный характер. «Проблема в том, что большая часть имеющихся запасов свободных вооружений подошла к концу. Поэтому надо принять решение, как продолжать снабжать украинскую армию, не компрометируя собственную оборону», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава попросила Париж ускорить поставки вооружений Украине. «Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников», — заключил он.

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Виктория Кондратьева
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