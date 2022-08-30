Раскрыта причина снижения военных поставок из ЕС на Украину

Брюссель: снижение военных поставок ЕС на Украину вызвано исчерпанием запасов вооружений

Снижение военных поставок из стран Европейского союза (ЕС) на Украину летом вызвано исчерпанием запасов свободных вооружений. Причину сокращения европейской помощи раскрыл ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства подчеркнул, что европейское объединение продолжит оказывать широкую военную помощь Киеву, а текущее замедление поставок оружия носит временный характер. «Проблема в том, что большая часть имеющихся запасов свободных вооружений подошла к концу. Поэтому надо принять решение, как продолжать снабжать украинскую армию, не компрометируя собственную оборону», — уточнил он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Варшава попросила Париж ускорить поставки вооружений Украине. «Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников», — заключил он.