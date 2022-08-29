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Польша попросила Францию ускорить поставки вооружений Украине

Премьер Польши Моравецкий попросил Макрона ускорить поставки вооружений Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Варшава попросила Париж ускорить поставки вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

«Я просил, обращался к господину президенту [Франции] о скорейших поставках оружия, об усилении финансовой поддержки для Украины. Мы знаем, что государство, которое находится в состоянии войны, должно надеяться на своих союзников», — сообщил политик.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша настаивает на прекращении выдачи Европейским союзом (ЕС) россиянам всех виз, кроме гуманитарных. Политик призвал Евросоюз «послать сильный сигнал» всем российским гражданам о недопустимости преступной деятельности, «так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление».

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Анжелика Бережная
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