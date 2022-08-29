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Премьер Польши призвал Евросоюз прекратить выдачу россиянам виз

Премьер Моравецкий завил, что Польша настаивает на прекращении выдачи виз россиянам ЕС

Фото: Marcin Obara / Globallookpress.com

Польша настаивает на прекращении выдачи Европейским союзом (ЕС) виз россиянам, кроме гуманитарных. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик призвал Евросоюз «послать сигнал» всем российским гражданам. «Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, также совершает преступление», — сказал он.

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По словам Моравецкого, Польша вместе со странами Балтии обозначает наиболее решительную позицию в отношении выдачи виз россиянам.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что Берлин не считает запрет на выдачу шенгенских виз для россиян разумной и целесообразной мерой для ослабления России и выступил против этой инициативы. «Важно услышать друг друга и искать решения, приемлемые для всех», — отметил представитель МИД ФРГ.

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Анжелика Бережная
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