Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва пригрозили ограничить въезд россиян

FT: соседи России ограничат въезд для ее граждан, если этого не сделает ЕС

Страны-соседи России из Евросоюза пригрозили, что ограничат въезд для россиян, если этого не сделает все объединение. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на подписанный рядом европейских чиновников документ.

Речь идет о властях Польши, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы, потребовавших, чтобы Еврокомиссия инициировала «визовые меры», которые «сократят поток российских граждан, прибывающих в ЕС и шенгенскую зону». «Пока они не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы», — говорится в документе.

Как отмечает Financial Times, с начала спецоперации России на Украине в перечисленные страны въехали около 700 тысяч россиян.

Предложения ограничить въезд россиян в страны Европы звучат уже несколько недель. Хотя с такими мерами не согласны ряд политиков — например, канцлер Германии Олаф Шольц, — другие чиновники полагают, что на этот шаг необходимо пойти в знак протеста в связи со спецоперацией РФ на Украине. Так, 31 августа глава внешнеполитического ведомства Дании Йеппе Кофод заявил о том, что королевство выступает в поддержку запрета выдачи шенгенских виз российским туристам.