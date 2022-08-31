Очередная европейская страна выступила за запрет выдачи виз россиянам

Глава МИД Дании Кофод заявил о поддержке запрета выдачи шенгенских виз российским туристам

Глава внешнеполитического ведомства Дании Йеппе Кофод заявил о том, что королевство выступает в поддержку запрета выдачи шенгенских виз российским туристам. Его слова передает ТАСС.

На неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Евросоюза в Праге Кофод обозначил, что в визовом вопросе Дания придерживается позиции по ограничению въезда россиян в Европу и прекращению выдачи в первую очередь туристических виз.

«Как мы заявляли ранее, хотя мы и считаем, что контакты людей друг с другом важны, сейчас ситуация такова, что в основном в Европу приезжают богатые россияне в целях шоппинга», — добавил глава МИД Дании.

30 августа министры иностранных дел стран ЕС решили найти компромиссное решение о выдаче шенгенских виз россиянам на неформальном саммите Совета в Праге. Отмечается, что позиция должна удовлетворить все 27 стран сообщества.

Ранее в августе главы МИД Нидерландов Вопке Хукстра призвал Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы.