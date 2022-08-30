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В ЕС решили найти компромисс по выдаче шенгенских виз россиянам

ЕС на саммите Совета глав МИД решил найти компромисс по выдаче шенгенских виз россиянам

Фото: Pixabay

Евросоюз на начавшемся в Праге неформальном саммите Совета министров иностранных дел стран ЕС решил найти компромиссное решение о выдаче шенгенских виз россиянам, которое удовлетворит все 27 стран сообщества. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД председательствующей в организации Чехии Яна Липавского.

«Мы предложили значительно ограничить выдачу виз гражданам РФ и наблюдаем [на эту инициативу] определенный отклик у наших партнеров», — заявил министр.

Он также указал на сдержанное отношение ФРГ и Франции к инициативе стран Прибалтики, которую поддержала Чехия, ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, сделав исключение лишь для предоставления этих документов в гуманитарных целях.

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза в среду, 31 августа, обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. Сейчас Визовый кодекс ЕС не позволяет прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

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Марина Совина
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