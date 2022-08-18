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Стала известна дата обсуждения в ЕС изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД ЕС 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса

Фото: Shutterstock

Главы МИД Европейского союза (ЕС) 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем "гимнихе" (неформальной встрече глав МИД ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По словам источника, речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях. «На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — заключил он.

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Анжелика Бережная
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