Стала известна дата обсуждения в ЕС изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД ЕС 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса

Главы МИД Европейского союза (ЕС) 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для «значительного сокращения» выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Вопрос о возможностях организованного совместного значительного сокращении всеми странами ЕС числа выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет внесена рядом государств, в частности, Эстонией и Финляндией на предстоящем "гимнихе" (неформальной встрече глав МИД ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал он.

По словам источника, речь пойдет, как об изменении шенгенского кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку, так и возможных согласованных действиях стран ЕС в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенциях. «На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, к которой смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу», — заключил он.