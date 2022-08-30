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Еще одна европейская страна выступила за запрет шенгена для россиян

Глава МИД Нидерландов Хукстра выступил за запрет выдачи виз в Европу для россиян
Вопке Хукстра

Вопке Хукстра. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды призвали Европейский союз (ЕС) запретить выдачу туристических виз россиянам. Слова главы МИД страны Вопке Хукстра передает RTL Nieuws.

По мнению министра, российские туристы больше не приветствуются в Европе, поэтому им не нужно получать шенгенские визы. Хукстра добавил, что на ближайшем обсуждении стран ЕС визового вопроса для граждан России Нидерланды выступят за то, чтобы не продолжать выдавать туристические визы.

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Дарья Рыбак
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