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Две страны Европы выступили против запрета на выдачу виз россиянам

DPA: Германия и Франция выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Германии и Франции выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. О позиции двух европейских стран по этому вопросу сообщило DPA со ссылкой на документ, направленный от них другим государства Европейского союза (ЕС), передает ТАСС.

По информации агентства, Париж и Берлин призвали объединение подумать о разумных способах использования виз как важного рычага влияния. В частности, предлагается тщательно проверять граждан России на предмет возможных угроз безопасности.

Также страны отметили необходимость не недооценивать влияние опыта жизни в демократиях, в особенности для будущих поколений. «Наша визовая политика должна отражать это и по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», — заключили французские и немецкие политики.

Виктория Кондратьева
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