Названо возможное решение Евросоюза по визам для россиян

Politico: ЕС может замедлить процесс выдачи шенгенских виз россиянам и сделать его дороже

Европейские страны не могут ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, однако они в силе достичь «политического решения» замедлить процесс выдачи. Такое возможное решение Евросоюза (ЕС) назвало издание Politico.

«Ожидается, что министры просто придут к политическому соглашению, по сути, замедлить процесс выдачи виз для россиян и сделать его более дорогим», — сообщает издание.

Подчеркивается, что ярые противники России в Евросоюзе все чаще сталкиваются с отказами вводить новые ограничения против РФ со стороны других членов блока, в том числе в вопросе виз. Такую меру в ЕС, по словам политиков, сейчас встречают без особого энтузиазма.

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза в среду, 31 августа, обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками желает прекратить выдачу туристических виз россиянам.