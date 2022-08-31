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Бен Аффлек нашел покупателя на свой особняк в рекордные сроки

Американский актер Бен Аффлек нашел покупателя на особняк в Лос-Анджелесе за три недели

Фото: Marilla Sicilia / Globallookpress.com

Американский актер Бен Аффлек в рекордные сроки нашел покупателя на свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе. На поиск будущего владельца жилья у него ушло три недели. Об этом сообщает TMZ.

Особняк находится в престижном жилом районе Пасифик-Палисейдс. Аффлек выставил недвижимость на продажу в начале августа и попросил за нее 29,9 миллиона долларов (более 1,8 миллиарда рублей). Во вторник, 30 августа, актер принял предложение от покупателя. Его имя не сообщается.

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По данным New York Post, Аффлек владел особняком с 2018 года, когда купил за 19 миллионов долларов. Дом занимает более 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри есть семь спален и девять ванных комнат, а на территории располагаются бассейн и дом для гостей с отдельными кухней и ванной.

В ноябре 2021 стало известно, что в рекордные сроки от своего жилья избавился американский актер Билли Боб Торнтон. Он выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе в сентябре и в течение двух недель после появления объявления на рынке заключил сделку с покупателем.

Нина Ташевская
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