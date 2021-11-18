Бывший муж Анджелины Джоли избавился от своего дома в рекордные сроки

Билли Боб Торнтон нашел покупателя на дом через две недели после публикации объявления

Американский актер Билли Боб Торнтон, который был женат на актрисе Анджелине Джоли, избавился от своего дома в Лос-Анджелесе. На поиски покупателя у него ушло две недели, сообщает Mansion Global.

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Особняк бывшего мужа Джоли располагается в элитном квартале Брентвуд. Объект выставили на продажу в сентябре 2021 года, Торнтон заключил сделку с покупателем в течение двух недель после появления объявления на рынке. Он попросил за недвижимость 3,6 миллиона долларов (более 263,7 миллиона рублей).

Актер владел особняком с 2013 года, когда купил его за 2,7 миллиона долларов. Там есть пять спален и кухня, на территории также оборудована обеденная зона и бассейн с морской водой. В качестве основных цветов выбрали приглушенные оттенки серого, зеленого и белого. Участок окружен деревом платаном, крона которого обеспечивает конфиденциальность территории.

Ранее в рекордные сроки свой особняк продал лидер знаменитой британской рок-группы The Who Пит Таунсенд. Покупатель на объект нашелся менее чем за две недели после появления лота на рынке. Таунсенд выручил от продажи 15 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент более 1,5 миллиарда рублей).