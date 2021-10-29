Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки

В Нью-Йорке менее чем за три недели продали бывшее жилье актера Орландо Блума

В нью-йоркском районе Трайбека в рекордные сроки продали жилье, которое раньше принадлежало британскому актеру Орландо Блуму. Покупатель нашелся менее чем через три недели после появления объекта на рынке, сообщает New York Post.

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Бывшее владение актера занимает угловой блок здания на четвертом этаже. Новый владелец заплатил за него наличными 7,1 миллиона долларов (более 498 миллионов рублей). Блум прибрел апартаменты в 2014 году за 4,7 миллиона долларов, однако спустя год выставил на продажу за 5,6 миллиона долларов. Некоторое время там проживали американские актрисы, сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен.

Жилье располагается в здании 1882 года постройки. Там есть две спальни, две ванные комнаты, кухня со столовой и рабочий кабинет. Интерьер помещений выполнен в стиле лофт — часть стен сделана из покрашенного в серый и белый цвета кирпича, а на потолке закреплены массивные деревянные балки. Яркими акцентами служат синие диваны и кухонный гарнитур.

Ранее в этом же здании за три дня сдали в аренду квартиру из фильма «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях. Квартиросъемщику придется каждый месяц отдавать за жилье 25 тысяч долларов (на момент заключения договора более 1,8 миллиона рублей).