Украина дала главам военных администраций новые полномочия

ВР расширила полномочия глав военных администраций на подконтрольных Киеву территориях ДНР

Верховная Рада (ВР) Украины разрешила главам 14 военных администраций на контролируемой Киевом территории Донецкой народной республики (ДНР) руководить общинами единолично. Об этом сообщает издание «Дело».

Предложение о расширении полномочий поддержали все 324 депутата украинского парламента. Согласно указу, начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно.

Решение будет распространяться на Бахмутскую, Великоновоселковскую, Звановскую, Комарскую, Краматорскую, Кураховскую, Лиманскую, Николаевскую, Святогорскую, Северскую, Соледарскую, Часовоярскую, Черкасскую и Шаховскую военные администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 14 военных администраций на подконтрольных Киеву территориях ДНР в начале июля.