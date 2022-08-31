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Украина дала главам военных администраций новые полномочия

ВР расширила полномочия глав военных администраций на подконтрольных Киеву территориях ДНР

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Верховная Рада (ВР) Украины разрешила главам 14 военных администраций на контролируемой Киевом территории Донецкой народной республики (ДНР) руководить общинами единолично. Об этом сообщает издание «Дело».

Предложение о расширении полномочий поддержали все 324 депутата украинского парламента. Согласно указу, начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно.

Решение будет распространяться на Бахмутскую, Великоновоселковскую, Звановскую, Комарскую, Краматорскую, Кураховскую, Лиманскую, Николаевскую, Святогорскую, Северскую, Соледарскую, Часовоярскую, Черкасскую и Шаховскую военные администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 14 военных администраций на подконтрольных Киеву территориях ДНР в начале июля.

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Татьяна Антоненко
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