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Президент Украины учредил 14 военных администраций в Донецкой области

Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В документе говорится о создании Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской городских военных администраций.

Новые территориальные органы учреждены украинским президентом в Бахмутском, Краматорском, Волновахском и Покровских районах Донецкой области. Указ вступает в силу с момента его опубликования 4 июля 2022 года.

Ранее Зеленский предложил начать восстановление территории Украины до завершения боевых действий. Глава государства обратил внимание, что для значительной территории страны актуальны экономические, энергетические и социальные вызовы, с которыми нужно разобраться до наступления зимы.

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Марина Совина
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