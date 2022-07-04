Президент Украины учредил 14 военных администраций в Донецкой области

Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский учредил 14 военных администраций в подконтрольных Киеву пунктах Донецкой области, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В документе говорится о создании Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской городских военных администраций.

Новые территориальные органы учреждены украинским президентом в Бахмутском, Краматорском, Волновахском и Покровских районах Донецкой области. Указ вступает в силу с момента его опубликования 4 июля 2022 года.

Ранее Зеленский предложил начать восстановление территории Украины до завершения боевых действий. Глава государства обратил внимание, что для значительной территории страны актуальны экономические, энергетические и социальные вызовы, с которыми нужно разобраться до наступления зимы.

