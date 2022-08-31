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Пожары в лесах Амазонки стали крупнейшими за последнее десятилетие

Августовские пожары в лесах Амазонки в Бразилии стали крупнейшими с 2010 года

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Произошедшие в 2022 году в лесах Амазонки пожары стали крупнейшими августовскими пожарами за последнее десятилетие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные правительства Бразилии.

Национальное космическое агентство INPE зарегистрировало 31,5 тысячи оповещений о пожарах в августе текущего года. Это превысило показатели всех предыдущих последних месяцев лета до августа 2010 года, когда было зарегистрировано более 45 тысяч оповещений.

Количество оповещений в этом августе оказалось на 12,3 процента больше, чем в августе 2021 года. Результат также на 20 процентов превысил средний показатель, рассчитаный с учетом данных за 1998-2021 года.

В марте британские ученые заявили, что состояние лесов Амазонки приблизилось к критическому. Экосистеме становится все сложнее сопротивляться изменению климата из-за деятельности человека, и она находится на грани экологической катастрофы. Спутниковые наблюдения показали, что три четверти от всех амазонских джунглей начиная с 2000-х годов утратили способность «самолечения» после засухи и пожаров.

Александра Качан
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