Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева

Актер Шварценеггер отреагировал на смерть бывшего президента СССР Горбачева

Американский актер Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», — написал Шварценеггер.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Горбачев умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.