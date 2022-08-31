Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева

Актер Шварценеггер отреагировал на смерть бывшего президента СССР Горбачева

Фото: @Schwarzenegger

Американский актер Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Думаю, это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», — написал Шварценеггер.

О смерти политика стало известно вечером во вторник, 30 августа. Горбачев умер на 92-м году жизни. Позже журналисты рассказали, что накануне смерти бывший президент СССР прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на процедуру гемодиализа. Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер Михаил Горбачев
Зеленский обратился к российским военным на Украине
Кондолиза Райс рассказала о выдающейся жизни Горбачева
Экс-посол заявил о повороте истории в положительную сторону благодаря Горбачеву
Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Горбачева
В окружении Горбачева отвергли коронавирус как причину смерти политика
Берлускони назвал Горбачева «чемпионом демократии»
Жители подмосковного города раскрыли его главные проблемы
Джонсон опечалился смертью Горбачева
В СПЧ назвали «главный шаг» Горбачева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.