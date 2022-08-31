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Главы Армении и Азербайджана обсудили перспективы подписания мирного договора

Пашинян и Алиев обсудили в Брюсселе перспективы подписания мирного договора
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского союза Шарля Мишеля, на которых обсудили перспективы подписания мирного договора. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Армении.

На встрече главы государств также обсуждали тему безопасности границ и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По сообщениям внешнеполитического ведомства, следующее заседание комиссии по делимитации и безопасности границ состоится в ноябре в Брюсселе.

Ранее Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого главы государств обсудили договоренности по Карабаху.

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Татьяна Антоненко
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