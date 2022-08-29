Путин и Пашинян обсудили договоренности по Карабаху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что политики затронули некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, которые имеют ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.
В начале августа Минобороны Азербайджана доложило, что вооруженные силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль несколько господствующих высот в Карабахе, включая Гырхгыз и Сарыбаба.
Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил новой спецоперацией в случае провокаций со стороны Еревана.