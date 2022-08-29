Путин и Пашинян обсудили договоренности по Карабаху

Президент России Путин и премьер Армении Пашинян обсудили договоренности по Карабаху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики затронули некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, которые имеют ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

В начале августа Минобороны Азербайджана доложило, что вооруженные силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль несколько господствующих высот в Карабахе, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил новой спецоперацией в случае провокаций со стороны Еревана.