Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин и Пашинян обсудили договоренности по Карабаху

Президент России Путин и премьер Армении Пашинян обсудили договоренности по Карабаху
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Астахов / Reuters

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики затронули некоторые практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей России, Армении и Азербайджана, которые имеют ключевое значение для поддержания стабильности и безопасности в регионе.

В начале августа Минобороны Азербайджана доложило, что вооруженные силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль несколько господствующих высот в Карабахе, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Позже президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил новой спецоперацией в случае провокаций со стороны Еревана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Стало известно о пяти взрывах в Мелитополе
Бритни Спирс поделилась откровенными подробностями о жизни под опекой отца
Купившие авиабилеты россияне застряли в Турции из-за нехватки мест на рейсе
В Туркмении людям запретили собирать пластик и «позорить страну»
Энергокризис в Европе привел к разочарованию в евро
В Турции сочли безрассудством применение Грецией С-300 против турецких самолетов
Врач раскрыла секреты укрепления иммунитета в домашних условиях
Стилист назвал несколько вещей для создания 75 разных мужских образов
Силовики освободили похищенного после дорожной драки россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.