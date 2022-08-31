Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус

В суде пояснили, что дело против Кристины Асмус возбудили из-за публикации в соцсетях

В суде пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Об этом стало известно РБК.

Уточняется, что протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. В конце февраля Асмус опубликовала антивоенный пост. Само дело было зарегистрировано 25 августа. Информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы. В настоящий момент дело находится на рассмотрении.

За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона.