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Стала известна причина возбуждения дела против Кристины Асмус

В суде пояснили, что дело против Кристины Асмус возбудили из-за публикации в соцсетях

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В суде пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Об этом стало известно РБК.

Уточняется, что протокол был составлен из-за публикации артистки в социальных сетях. В конце февраля Асмус опубликовала антивоенный пост. Само дело было зарегистрировано 25 августа. Информация появилась в картотеке Тверского райсуда Москвы. В настоящий момент дело находится на рассмотрении.

За подобное правонарушение актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала признать экстремистскими песни рэпера Оксимирона.

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Дениза Мацаева
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