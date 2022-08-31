Песков заявил о крепком «бэкграунде доверия» Путину среди россиян

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин имеет «бэкграунд доверия» среди россиян

Президент России Владимир Путин имеет крепкий «бэкграунд доверия» среди россиян. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне «Знание — сила» российского общества «Знание». Трансляция выступления представителя Кремля велась на странице общества во «ВКонтакте».

В качестве примера Песков привел случай, произошедший с президентом в сгоревшем во время бушевавших лесных пожаров селе. Тогда глава государства смог убедить жителей села, что в течение двух месяцев сгоревшие дома будут отстроены заново.

«Для того чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал Путина брендом России и заявил, что тот пользуется колоссальной поддержкой со стороны граждан.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 21 августа 2022 года, Владимиру Путину доверяют 81,2 процента опрошенных россиян.