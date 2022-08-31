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Песков заявил о крепком «бэкграунде доверия» Путину среди россиян

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин имеет «бэкграунд доверия» среди россиян
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент России Владимир Путин имеет крепкий «бэкграунд доверия» среди россиян. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне «Знание — сила» российского общества «Знание». Трансляция выступления представителя Кремля велась на странице общества во «ВКонтакте».

В качестве примера Песков привел случай, произошедший с президентом в сгоревшем во время бушевавших лесных пожаров селе. Тогда глава государства смог убедить жителей села, что в течение двух месяцев сгоревшие дома будут отстроены заново.

«Для того чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что, если он говорит, он это делает», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков назвал Путина брендом России и заявил, что тот пользуется колоссальной поддержкой со стороны граждан.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 21 августа 2022 года, Владимиру Путину доверяют 81,2 процента опрошенных россиян.

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Валерий Розенберг
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