В Кремле назвали Путина брендом России

Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал президента Владимира Путина брендом России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил его роль для России. Об этом он высказался в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Песков назвал Путина брендом России и заявил, что тот пользуется колоссальной поддержкой со стороны граждан.

«У нас все-таки бренд — Путин. Это, действительно, так. У нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой», — ответил представитель Кремля на вопрос о бренде России.

Задавая вопрос, журналистка «Белоруссии-1» в качестве примера напомнила шутливое высказывание пресс-секретаря президента Белоруссии Натальи Эйсмонт о том, что брендом республики является диктатура.

Ранее Песков оценил отношения Путина и Лукашенко. Он назвал их взаимодействие уникальным и отметил, что оба главы государства всегда нацелены на продолжение дружеского разговора.

1 апреля в беседе с Путиным Лукашенко поддержал спецоперацию России на Украине. Президенты также обменялись поздравлениями в связи с Днем единения народов России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).